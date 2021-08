Foligno, prende fuoco una palazzina: tetto crollato, dichiarata l’inagibilità

FOLIGNO- Va a fuoco una palazzina di due piani a Foligno, in zona Santa Maria in Campis. Per cause ancora in corso di accertamento, alle ore 15-30 le fiamme si sono sprigionate nella casa ed il tetto è crollato parzialmente.

Sul posto si è recata subito la squadra del distaccamento di Foligno dei vigili del fuoco con tre mezzi più un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Perugia. Sul luogo dell’incendio è arrivata in supporto anche la seconda partenza di Perugia.

L’intervento in via Mancinelli è terminato intorno alle 18.40 e, secondo le prime stime, l’abitazione ha subito ingenti danni che hanno determinato l’inagibilità dello stabile. Non ci sono state persone ferite o intossicate dal fumo.