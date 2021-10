Foligno, picchia passanti e poliziotti, poi evade i domiciliari: scatta il braccialetto elettronico

FOLIGNO – Braccialetto elettronico per il trentatreenne che non rispetta gli arresti domiciliari né il divieto di dimora. Lo ha deciso il tribunale di Spoleto dopo che l’uomo è stato di nuovo arrestato, stavolta per il reato di evasione. A notare il soggetto in piazza della Repubblica a Foligno sono stati, martedì sera, i carabinieri della Compagnia cittadina, che lo hanno subito riconosciuto.