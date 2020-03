Foligno, una parte dell’ospedale utilizzata per ospitare posti di terapia intensiva

FOLGNO – Una parte dell’ospedale di Foligno sarà utilizzata per ospitare posti di terapia intensiva. La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato infatti una ordinanza in tal senso. L’obiettivo è di raggiungere almeno 117 unità nelle prossime due settimane, portando le disponibilità ad oltre 150 posti. “Stiamo utilizzando le strutture, così come è anche quella folignate – ha spiegato Tesei -, che hanno caratteristiche tali da poterci permettere un aumento delle terapie intensive in breve tempo e in maniera più autonoma possibile. La Protezione civile regionale, inoltre, sta studiando l’allestimento di un ospedale da campo. La principale difficoltà in questo momento rimane, però, il riuscire ad ottenere dal Governo il materiale richiesto, ventilatori da terapia intensiva su tutto”.