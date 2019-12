Foligno, ordinanza del sindaco Zuccarini: niente ‘botti’ per Capodanno

FOLIGNO – A Foligno fuochi d’artificio vietati per la notte di Capodanno nelle vie e piazze del centro. A disporlo è un’ordinanza dell’amministrazione comunale che vieta l’uso di petardi, mortaretti e altri artifici similari a iniziare da piazza della Repubblica fino ad estendersi nelle strade adiacenti. L’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Zuccarini avrà valore dalle 20 del 31 dicembre fino alle ore 6 dell’1 gennaio 2020. Il divieto ai botti di Capodanno è stato esteso anche fuori dalle mura del centro storico qualora si trovino canili, gattili o altri rifugi per animali cosi da non creargli disagi. Nelle altre aree dove non si impone il divieto il sindaco raccomanda comune alla cittadinanza di utilizzare botti e fuochi autorizzati ma con un uso “moderato e controllato”. Raccomandazioni anche in termini di sicurezza personale sono state inserite nell’ordinanza, una su tutte di non raccogliere eventuali fuochi o petardi inesplosi.