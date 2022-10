FOLIGNO – Non poteva avvicinare né la ex convivente né il proprio figlio ma nonostante questo ha trasgredito il divieto. Un uomo ubriaco ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, divieto che, con ogni probabilità gli era stato intimato per presunti comportamenti violenti. Ma di notte, ubriaco, è andato sotto l’abitazione della compagna urlando di lasciarlo entrare. Al rifiuto ha preso calci al portone. Una volte intervenute le forze dell’ordine dagli accertamenti risulterà che anche la sera precedente si è comportato allo stesso modo. Per lui sono scattate di nuovo le manette.