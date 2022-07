Foligno, incidente stradale allo svincolo: giovane perde la vita

FOLIGNO – Giovedì mattina all’alba un uomo di circa 30 anni è morto dopo avere perso il controllo dell’auto della quale era alla guida all’innesto della statale 75 Centrale umbra e la Flaminia, a Foligno. Su quanto successo sono in corso accertamenti della polizia stradale. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. L’uomo, in base a una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della vettura a ridosso di una curva. Il traffico sulla 75 è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto anche il personale dell’Anas.