‘Foligno musica’, l’omaggio di Morgan a Bowie inaugura la collaborazione tra Parterre e Riverock

FOLIGNO – Venerdì 28 febbraio (ore 21.30) all’Auditorium San Domenico di Foligno con la tappa in esclusiva per l’Umbria del nuovo progetto di Morgan, in un tributo a David Bowie, si inaugura anche la collaborazione tra due strutture e due importanti rassegne umbre di musica e spettacolo: Parterre con FolignoMusica e Riverock Produzioni.

Nuova sinergia L’intento delle due strutture è quello di mettere in rete gli spazi e le programmazioni più interessanti in territori limitrofi, per moltiplicare l’offerta e la forza dei contenitori, ed essere maggiormente attrattivi nei confronti della produzione musicale nazionale ed internazionale. Altri appuntamenti musicali sono in previsione, frutto di questa collaborazione, all’interno della stagione 2019/20 di FolignoMusica all’Auditorium San Domenico, sempre insieme anche ad Athanor Eventi e Comune di Foligno.

Bowie A 73 anni dalla nascita di David Bowie e a quattro anni dalla scomparsa, Morgan e i The White Dukes arrivano con un tributo alla musica e alle tante anime di uno degli artisti più iconici, controversi e affascinanti degli ultimi 50 anni. Iniziativa accolta con entusiasmo da Morgan, per il quale eseguire la musica di David Bowie e raccontare le sue gesta e aperture visionarie è un gesto quasi dovuto; con il racconto della sua vita attraverso le sue facce e suoi travestimenti. Li accomunano la bellezza immortale, la ‘creatività libera ed estrema’, la teatralità intrinseca e quell’essenza tra Eros e Thanatos che li mitizza. L’esibizione di Morgan e i The White Dukes vuole essere una condivisione tra coloro che riconoscono in lui una forma d’arte contaminata che si può definire “teatro del rock” con pezzi che forse quasi nessuno conosce che dimostrano l’elevata capacità di rendere la diversità in arte unica e affascinante. Non è solo musica è un racconto di vita che ognuno di noi forse un pezzettino ha dentro di sé. Insieme sul palco le voci e gli strumenti dei White Dukes, con Michele Lombardi alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso e due voci Clara Danelon e Andrea Pegoraro a voci e ai cori.

Info e biglietti Biglietti in vendita su www.ticketitalia.com e www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticket Italia e Ticket One: 1° Settore Numerato- 33€ +dp; 2° Settore Numerato – 28€ +dp. Morgan feat The White Dukes “A Bowie tribute” è presentato da: Comune di Foligno / Riverock Produzioni / Parterre / Foligno Musica / Athanor Events.