Foligno, minorenne strappa catenina a una donna: acciuffato da un cittadino

FOLIGNO – È un quindicenne l’autore del furto compiuto martedì pomeriggio nella zona del Parco dei Canapé a Foligno dove una 43enne è stata derubata del monile e lasciata a terra dal giovanissimo. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 per alcune lievi contusioni riportate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comandante Alessandro Pericoli Ridolfini, l’adolescente si sarebbe avvicinato alla signora, chiedendole una sigaretta, entrambi erano a piedi, ma quando la vittima si è fermata per ascoltare la richiesta del ragazzino si è trovata, nel giro di pochi istanti, una mano sul collo e l’altra sulla collanina, che ha un valore di 250 euro. La donna, poi caduta a terra, ha subito gridato e, considerando che si era in orario pomeridiano e in una zona piuttosto frequentata, in suo aiuto è accorso un passante.

Inseguito e denunciato L’uomo ha subito visto il ladro scappare e ha deciso di corrergli dietro. Ne è nato un inseguimento a piedi che si è concluso poco dopo con il cittadino che è riuscito a fermare il ragazzino e ha poi chiamato i carabinieri. I militari hanno recuperato la collanina, che è stata restituita alla vittima, mentre il quindicenne, fin qui incensurato, è stato portato in caserma e denunciato al tribunale per i minori di Perugia per furto con strappo. In caserma è poi stata convocata la madre a cui è stato riaffidato l’adolescente.