Foligno, minaccia con una bottiglia rotta il capotreno e i passeggeri

FOLIGNO – Momenti di paura su un treno regionale dove un 35enne ha dato in escandescenze dopo essere stato sorpreso dal controllore senza il biglietto e quindi multato. Dopodiché il passeggero violento è riuscito ad allontanarsi una volta che il treno che si è fermato alla stazione di Foligno. A quel punto il capotreno ha chiamato le autorità e mentre gli raccontava l’accaduto ha notato che il 35enne era ancora all’interno dello scalo. L’uomo, però, alla vista delle forze dell’ordine ha tentato la fuga, che si è comunque rivelata breve ed è stato fermato all’interno di una pizzeria. A carico del soggetto di origine egiziana già noto per droga, maltrattamenti in famiglia e furti, è scattata la denuncia per minaccia aggravata a pubblico ufficiale.