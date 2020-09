Foligno, Innocenzi vince la Quintana: gioisce il rione Cassero

FOLIGNO – Luca Innocenzi vince la Quintana di Foligno al tempo del Covid. Nella giostra di casa trionfa per l’ottava volta, facendo esultare il rione Cassero. Vince in sella a Guitto, con una prova da applausi, una Quintana destinata ad entrare nella storia per l’emergenza Coronavirus. E’ stata una sfida intensa e combattuta. Nell’ultima tornata Innocenzi non ha sbagliato nulla ed ha avuto la meglio su Mattia Zannori, ottimo secondo, per il rione La Mora in sella a Macchia d’Olio. Al terzo posto Daniele Scarponi del Giotti che montava Annaurora. Poi Alessandro Candelori (Contrastanga) e Tommaso Finestra (Ammaniti). Massimo Gubbini(Croce Bianca) ha mancato il primo anello nella seconda tornata.