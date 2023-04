FOLIGNO – Nella prima serata di sabato un giovane di 33 anni è stato trovato morto in casa a Foligno. Da quello che emerge, potrebbe essere colpa di un’overdose. Su questo sta indagando la Procura di Spoleto che ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. La polizia di Foligno intanto sta ricostruendo le ultime ore di vita del giovane per capire quali siano stati i suoi ultimi contatti.