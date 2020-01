Foligno, le polveri sottili oltre soglia: subito limitazioni al traffico

FOLIGNO – Scatta l’ordinanza antismog a Foligno. Ci sono i sei giorni consecutivi di sforamenti sui livelli di polveri sottili, con il picco del periodo toccato il 24 gennaio, quando la centralina Arpa di Porta Romana ha fatto registrare 86 microgrammi al metro cubo, a fronte del limite di legge fissato a 50, anche se il record del 2020 è stato toccato il 17 gennaio quando i rilevatori hanno fatto registrare perfino 104. A seguito degli elevati livelli di Pm10 scatteranno le limitazioni al traffico in vigore, come noto, la domenica e il lunedì nel perimetro del cosiddetto Ambito di riduzione del traffico, nelle fasce orarie che vanno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 per autovetture (Euro 0/1/2/3 benzina e diesel); autoveicoli adibiti a trasporto merci (Euro 0/1, benzina e diesel); ciclomotori e mtoveicoli a due, tre, quattro ruote (Euro 0/1). Il provvedimento non sarà più applicato quando la centralina Arpa di Porta Romana segnalerà livelli di Pm10 per due giorni consecutivi sotto la media di 50 microgrammi al metro cubo.