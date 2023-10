FOLGNO – Sono detenzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti le accuse a carico di una 32enne, residente a Foligno, arrestata dai carabinieri. Per arrivare alla donna è stata decisiva una madre che ha deciso di segnalare il figlio come assuntore. Al termine delle indagini, sulla base delle prove raccolte i militari hanno chiesto un decreto di perquisizione, eseguito nell’abitazione della donna. Nell’appartamento sono state ritrovate 400 dosi di cocaina per un totale di 216 grammi e 5.500 euro in contanti, con tutta probabilità frutto dello spaccio. La droga e i soldi sono stati sequestrati mentre la 32enne straniera, proprietaria dell’appartamento, è stata posta ai domiciliari.