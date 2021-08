Foligno, la Caritas accoglie i primi profughi afghani arrivati in Umbria

Coordinamento “Siamo stati subito avvisati dal prefetto dell’arrivo di questa famiglia e abbiamo collaborato con la Caritas per avviare un percorso d’accompagnamento e vicinanza a queste persone, costrette a scappare dal loro Paese e riteniamo importante informare tempestivamente l’intera comunità” ha detto il sindaco di Spello, Moreno Landrini. Una nota della diocesi spiega che la “famiglia arrivata nelle scorse ore non sarà l’unica di cui la Caritas di Foligno si prenderà cura attraverso la Fondazione Arca del Mediterraneo”. “Ci siamo sentiti subito in dovere di rispondere a questa chiamata – ha dichiarato il direttore della Caritas folignate, Mauro Masciotti – e speriamo che queste famiglie possano sentirsi veramente accolte da tutta la comunità”