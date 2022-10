Foligno, intitola parco a parà di El Alamein: bufera sul sindaco Zuccarini

FOLIGNO– Forti proteste, sia in consiglio comunale che dall’associazione nazionale Partigiani per l’intitolazione da parte del comune di Foligno del parco pubblico alla memoria di Gaetano Pinna. Il professore, sepolto a Cannara fu docente della scuola media Gentile da Foligno e artigliere paracadutista della Folgore e fu uno dei pochi superstiti italiani della battaglia di El Alamein, nel corso della Seconda guerra mondiale che combattè col regio esercito al fianco dei Nazisti.

Vivace la protesta contro il sindaco Zuccarini da parte della lista Foligno in Comune: “La volontà della destra italiana di riscrivere la storia e imporre una memoria alternativa a quella civile, democratica e antifascista del nostro paese è ormai chiara e nulla dovrebbe sorprenderci – scrivono in una nota- È tuttavia grottesco osservare come l’amministrazione comunale di Foligno scelga di fare della battaglia di El Alamein, combattuta dal regio esercito italiano a fianco dei nazisti, una sorta di occasione di celebrazione”.

Foligno in Comune rimarca come “non abbiamo nulla contro il professor Gaetano Pinna, tuttavia non si deve dimenticare che in quell’occasione il nostro esercito combatté in nome di principi contrari a quelli della democrazia e della libertà. Abbiamo grande rispetto per tutte le vittime delle guerre, a prescindere dalla loro nazionalità, dalla loro appartenenza politica e dalle loro mansioni, ma non possiamo fare a meno di constatare la natura provocatoria di questo atto e lo denunciamo con tutta la nostra forza in nome dei valori democratici, antifascisti e di libertà che ci contraddistinguono e nei quali crediamo”.