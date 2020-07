Foligno, ingerisce detersivo: gravissimo bambino di 2 anni

FOLIGNO– Ha ingerito detersivo ed adesso è gravissimo. Giovedì un bambino folignate di 2 anni è ha rischiato di perdere la vita soffocato a causa dell’ostruzione delle vie aeree superiori ed è stato intubato, quando di fatto già non respirava più, all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, da dove, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in elisoccorso al Bambino Gesù di Roma, scelto per le migliori condizioni meteo, rispetto al Meyer di Firenze.