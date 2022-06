FOLIGNO – Vendono un pony per 6 mila euro, si fanno consegnare l’intera somma prima della consegna del cavallo e poi spariscono. Per questo due titolari di un centro ippico toscano sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso ai danni della titolare di una scuderia di Foligno che, dopo averli conosciuti di persona e aver naturalmente visitato l’animale, si è lasciata convincere a versare i 6 mila euro in un’unica tranche anziché in due. La vittima ha quindi denunciato alle forze dell’ordine l’accaduto e in breve, grazie alla documentazione bancaria, i due commercianti toscani sono stati denunciati.