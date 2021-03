Foligno, in trenta per vedere Inter-Genoa su maxischermo: multe salate per tutti

Si erano radunati all’interno di un circolo del folignate in trenta, per seguire su un maxi schermo la partita fra Inter e Genoa, ma una segnalazione ha fatto scattare l’intervento della Polizia che è intervenuta nella giornata di domenica.

Multa salata non solo per i gestori del circolo che potrebbe andare incontro a sanzioni più aspre come la chiusura per 5 giorni, ma anche per le persone che si sono ritrovate all’interno del locale aperto abusivamente. Per tutti gli avventori, anche multe attorno ai 400 euro a testa per le violazioni alle disposizioni anti Covid.