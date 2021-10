Foligno, in manette il ladro che ha compiuto tre furti nei negozi

FOLIGNO – E’ accusato di avere compiuto tre furti ai danni di negozi di Foligno chiusi e di di averne tentati altrettanti, nonché di due episodi di ricettazione ed altrettanti di indebito utilizzo di carte di credito rubate, un italiano di 50 anni arrestato dalla polizia di Foligno. Colpi messi a segno durante la notte e per i quali all’uomo è stata contestata la violazione “sistematica” della sorveglianza speciale in base alla quale doveva rimanere in casa dalle 21 di ogni sera alle 8 del mattino successivo.

In carcere

Il personale del commissariato folignate ha così dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Spoleto. I furti, uno a luglio e gli altri in agosto, hanno riguardato esercizi commerciali di vario genere (come calzature, abbigliamento ma anche una trattoria) nei quali – in base all’indagine – entrava forzando serrande e ingressi per poi impossessarsi di merce e denaro dalle casse.