Foligno, in 80 mila per i quattro giorni dei Primi d’Italia: si pensa alla prossima edizione

Le presenze

Un evento con oltre 80 mila presenze che non ha fatto registrare criticità anche grazie a quello che gli organizzatori definiscono “controllo attivo” oltreché per il rispetto del distanziamento anche per l’ingresso negli spazi dei Primi d’Italia soltanto col green pass. Nell’ultima giornata dei Primi d’Italia di Foligno sono stati premiati Luca Manfredi, regista e sceneggiatore, con l’opera in ceramica di Domiziani e 100 kg di pasta che lo stesso Manfredi ha deciso di donare al Comune di Amelia dove la sindaca Laura Pernazza fa confezionare pacchi alimentari per le famiglie bisognose. Premiato anche Elia Alunni Tullini, giovane artista folignate protagonista con una sua opera alla quinta edizione della Biennale di Arte contemporanea di Londra.