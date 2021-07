Foligno, il sindaco Zuccarini annuncia: “Agevolazioni Tari per 1,1 milioni di euro”

FOLIGNO – “Metteremo a disposizione dei cittadini e delle imprese di Foligno, in difficoltà con i pagamenti della Tari a seguito della pandemia, agevolazioni per oltre 1,1 milioni di euro, di cui oltre mezzo milione, esattamente 561 mila euro di nostri stanziamenti, in aggiunta ai 600 mila previsti da fondi ministeriali per le utenze non domestiche”. Questo l’annuncio del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Nel particolare Nel merito Zuccarini dice che “la Tari sarà ridotta dell’85 per cento per le aziende rimaste sempre chiuse, e del 60 per cento per le attività soggette a restrizioni, del 20 per cento per quelle che pur non essendo state sottoposte a chiusura, sospensione o restrizioni obbligatorie, sono state danneggiate a causa di una contrazione generale dell’attività e dei consumi. Per quanto riguarda le agevolazioni per le utenze domestiche, il bando è già uscito ed è disposizione della cittadinanza. Il fatto che il provvedimento sia stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale ne dimostra la validità e la particolare importanza”.