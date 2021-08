Foligno, il rione Cassero con Luca Innocenzi vince la Giostra della Quintana

FOLIGNO – Il rione Cassero che, con il cavaliere Luca Innocenzi, si è aggiudicato la 75esima edizione del palio della Giostra della Quintana di Foligno. Stabilito anche un nuovo record in pista con 51″87. Per la cronaca c’è da registrare la fuoriuscita quasi subitanea di Melosso cavaliere debuttante e di Gubbini rispettivamente del Badia e dello Spada, il primo per un anello mancato, il secondo per avere colpito una bandierina. Nella seconda sfida è Chiccini del Contrastanga a mancare l’anello. Poi toccherà a Finestra dell’Ammanniti, Scarponi del Giotti e Paci del Croce Bianca, dati per favoriti, per avere mancato un anello.