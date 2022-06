Foligno, il rione Badia vince la Quintana: prova super del giovane Melosso

FOLIGNO – Il rione Badia vince la Quintana della Rinascita a Foligno. A portare al successo il rione è stato il il più giovane fra i cavalieri, Lorenzo Melosso, 20 anni, di Ascoli Piceno.

Melosso ha vinto con 2.47,03 in sella a Look Amazing, e inoltre aveva già fatto registrare il miglior tempo alle prove ufficiali. Quinto Palio, dunque, per il rione Badia: l’ultima volta nella Quintana della Rivincita del 2017. “Sono molto contento – ha detto a caldo il giovane Melosso, dopo la Giostra della Sfida – dedico la vittoria al popolo della Quintana”.