Foligno, maltratta la figlia minorenne, scatta il divieto di avvicinamento

Offese e denigrazioni

La minorenne, nel corso del tempo, avrebbe dovuto subire ripetute offese e denigrazioni, ed esplicite minacce finalizzate a farle accettare gli incontri col padre e a nascondere alla madre la propria condizione di disagio. In più di una circostanza, inoltre, l’uomo si sarebbe reso responsabile anche di violenze fisiche, senza non gravi conseguenze, che hanno accentuato la paura della minore nei confronti del proprio genitore. Per questo, ricostruita la situazione, la procura della Repubblica di Spoleto ha ritenuto di contestare all’uomo il reato di maltrattamenti in famiglia, facendo richiesta di applicazione di una misura cautelare a suo carico. A quel punto, il Gip presso il Tribunale di Spoleto ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dalla minore. Una volta emesso tale provvedimento, i poliziotti hanno rintracciato l’indagato e hanno dato esecuzione alla misura cautelare.