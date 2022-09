Foligno, giovane finisce in manette: trovato con ecstasy, eroina e hashish

FOLIGNO – Un giovane è stato arrestato a Foligno perché trovato in possesso di ecstasy, eroina e hashish, seppur tutte in modiche quantità. Il ventenne è stato fermato in centro per un controllo dopo tentato di sfuggire alle autorità, con cui ha anche avuto una colluttazione, causante una contusione ad alcune dita della mano di un operatore di pubblica sicurezza. A carico del ragazzo è scattato l’arresto per spaccio, resistenza e lesione ai danni di pubblico ufficiale. Al momento su disposizione della Procura di Spoleto è ai domiciliari in attesa di convalida. Nell’ambito dell’operazione sono state sequestrate quattro dosi di ecstasy, una di eroina e quattro di hashish, oltre a un bilancino di precisione che il ventenne aveva con sé.