Foligno, giovane arrestato in centro: aveva cinque grammi di eroina

FOLIGNO – Un giovane di ventisettenne è stato arrestato in flagranza di reato con ovuli di eroina: gli agenti del commissariato di Foligno lo hanno trovato con oltre cinque grammi di eroina. L’arresto è scattato durante un controllo mirato al contrasto dello spaccio nel centro della città della Quintana quando il giovane di nazionalità tunisina è stato notato dagli agenti e fermato per accertamenti. Risultato senza fissa dimora e in attesa di protezione di internazionale, il ventisettenne aveva con sé tredici ovuli di eroina che sono stati immediatamente sequestrati dagli agenti. Il giovane è stato accompagnato negli uffici del commissariato di Foligno, con il magistrato di turno della procura di Spoleto che ha disposto l’arresto per spaccio. Il pusher preso in flagranza ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.