Foligno, giovane arrestato con ketamina e pasticche di ecstasy

FOLIGNO – E’ stato fermato fuori da una discoteca del Folignate, e trovato in possesso di numerose dosi di droga, un 24enne arrestato dalla polizia. Il giovane, notato dagli agenti per il suo atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a controllo. In totale aveva 18 dosi di mdma, 4 dosi di hashish, 60 grammi di ketamina e 22 pasticche di ecstasy e 220 euro in contanti. In casa, inoltre, è stato trovato vario materiale per il confezionamento delle dosi. Il 24enne è stato arrestato per detenzioni di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.