Foligno, gestione illecita di rifiuti, denunciato titolare di un’officina: multe per oltre 10 mila euro

FOLIGNO – È stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali e dovrà pagare multe per oltre 10 mila euro il titolare di un’officina meccanica di Foligno. Dagli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate in una serie di controlli amministrativi, sono emerse «significative irregolarità» riguardo alla gestione dei rifiuti. In particolare è risultato assente il tracciamento di quelli speciali prodotti e conferiti; inoltre, il titolare non aveva mai effettuato la comunicazione annuale di quelli prodotti attraverso il modello di dichiarazione previsto. Infine, i rifiuti non erano stati correttamente separati. I controlli andranno avanti anche nelle prossime settimane in particolare nei confronti delle attività aperte nell’ultimo quinquennio.