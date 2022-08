FOLIGNO – Un uomo è stato fermato e denunciato dalle forze dell’ordine per spaccio dopo che è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, che avrebbe provato a gettare insieme al cellulare durante la fuga dalle autorità. La droga e il telefono sono stati recuperati e a carico del pusher, domiciliato a Foligno e di nazionalità albanese, è scattata la perquisizione. In casa gli sono stati trovati 3.500 euro che per le forze dell’ordine sono provento di spaccio. L’uomo è denunciato a piede libero per spaccio, ma dagli accertamenti in banca dati è risultato irregolarmente presente in Italia. A suo carico è quindi scattato il procedimento per l’espulsione.