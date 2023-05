Foligno, finisce la relazione e la perseguita: giovane denunciato

FOLIGNO – Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale con una donna conosciuta sui social network un italiano di 34 anni accusato di avere messo in atto una serie di comportamenti considerati ossessivi e quindi denunciato a piede libero per stalking dai carabinieri di Foligno. Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento del divieto di avvicinamento disposto dal gip di Spoleto. Le indagini sono state avviate dopo una denuncia da parte della donna e hanno riguardato una persistente ‘mania’ di controllare ogni aspetto della sua vita.

Numerose chiamate

Con numerose chiamate in qualunque ora del giorno, anche durante l’attività lavorativa, che costringevano la donna ad interrompere qualsiasi attività per conversare con lui; il presentarsi sul luogo di lavoro della vittima pretendo di parlare con lei, nonostante fosse impegnata, ed attendere fino all’orario di chiusura; nel presentarsi sotto casa sua, chiedendo di parlare con lei e minacciando, in caso di rifiuto, di scavalcare la recinzione ed accedere comunque all’immobile. In tale circostanza la donna, a causa dello stato di agitazione, veniva colta da malore e costretta a chiedere l’intervento del personale sanitario. A seguito del provvedimento emesso dal gip, all’uomo è impedito di avvicinarsi all’abitazione, ai luoghi di lavoro ed a quelli abitualmente frequentati dalla donna, gli è stato vietato di comunicare con qualsiasi mezzo ed è obbligato a tenersi ad una distanza non inferiore ai 250 metri.