FOLIGNO – E’ stata distrutta dalle fiamme la casetta annessa al noto centro sportivo Panda di Foligno. Non risultano feriti per le fiamme divampate nella notte. Sul posto gli operatori dell’antincendio si sono messi a lavoro quando erano pressapoco le 5 del mattino. Non è stato ancora possibile stabilire da cosa sia stato innescato l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino al mattino.