Foligno, e beve e minaccia di morte i tre figli piccoli: padre finisce in carcere

Minacce di morte

Gli uomini in divisa sono quindi entrati nell’appartamento, trovandolo a soqquadro. Ad aprirgli il padre che, ancora palesemente ubriaco, ha continuano a inveire contro i tre figli, arrivando a minacciarli di morte. I ragazzini, sentiti dalle forze dell’ordine, hanno poi spiegato che negli ultimi mesi il genitore era più volte diventato violento per motivi che non hanno saputo spiegare. A quel punto l’uomo, che è risultato gravato da precedenti per guida in stato di ebbrezza e molestie, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e su disposizione della Procura di Spoleto è stato portato in carcere.