FOLIGNO – Tragedia sfiorata a Foligno nella mattina di venerdì, quando un’automobile, all’altezza del cimitero, ha imboccato la superstrada contromano rischiando di fare un frontale.

Per fortuna l’intervento di un camionista, che ha fermato il traffico, consentendo la manovra di inversione, ha evitato il peggio e soltanto per un caso fortuito nessuno si è fatto male. A quanto pare non è la prima volta che in quella zona si verificano questi incidenti.