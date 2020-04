Foligno, compleanno ‘clandestino’ a Belfiore: maxi multa per tutti

FOLIGNO – L’indagine dei Carabinieri ha chiarito quella che sembrava una sovrapposizione con la vicenda del diciottenne risultato positivo al Coronavirus dopo essere giunto in ospedale con la mandibola rotta, invece non è così: il diciottenne non ha preso parte ad alcuna festa.

Il protagonista della festa è invece un altro, coetaneo residente a Belfiore. Per lui, una festa per i 18 anni con tanto di musica e buffet, fermata dai Carabinieri. I militari sono arrivati sul posto dopo una segnalazione e constatata la violazione delle norme anticontagio, hanno elevato una decina di sanzioni da 400 euro ciascuna a diversi partecipanti ed ai proprietari della casa, quest’ultimi per averla messa a disposizione per la festa. I protagonisti della vicenda si sono dati alla fuga, alcuni addirittura dalla finestra, per evitare l’identificazione. Non tutti però ce l’hanno fatta e sono stati multati