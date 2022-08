FOLIGNO – Poteva accadere una vera e propria tragedia. Perché era tre volte superiore al limite consentito il tasso alcolemico di uno dei conducenti rimasto coinvolto in un incidente avvenuto negli scorsi giorni. Lo scontro tra due auto ha provocato il ferimento di sei persone, tutte portate per le cure del caso al Pronto soccorso del San Giovanni Battista. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine nessun’altra spiegazione, se non l’eccessivo consumo di alcol, era plausibile circa la dinamica dell’incidente: il conducente infatti lungo un rettilineo ha invaso la corsia opposta centrando l’auto occupata da una famiglia di malcapitati turisti) che viaggiava in senso opposto. Solo la velocità moderata ha scongiurato conseguenze fisiche peggiori per gli occupanti dei due mezzi: per tutti infatti, la prognosi è di pochi giorni. Quanto all’uomo che ha provocato il frontale, sono scattate la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.