Foligno, bimbo nato con lesioni gravissime: medici condannati a pagare 1,8 milioni

FOLIGNO – Dovranno pagare 1,8 milioni di risarcimento all’azienda sanitaria usl i tre medici, tutti ex medici in pensione che nel 2002 causarono la nascita con lesioni gravissime di un neonato, venuto alla luce all’ospedale di Foligno.

Sulla vicenda, si pronunciò il tribunale di Perugia nel 2017, condannando la allora Usl 3 a risarcire la famiglia per le lesioni cerebrali gravissime stimate in quasi il 100%. Quest’ultima ha fatto rivalsa e la Corte dei Conti dell’Umbria ha avviato un procedimento nei confronti dei tre medici coinvolti nell’accaduto, chiedendone la condanna a risarcire l’azienda sanitaria per la stessa somma.

La sentenza

Al primo dei tre medici, 70 anni, è stato addebitato il mancato controllo e monitoraggio della partoriente, gli errori di lettura nel tracciato di monitoraggio fetale, la decisione di staccare il macchinario ma anche tutta l’attività posta in essere prima e durante il parto e dovrà pagare 1,130 milioni. Il secondo, 72 anni, a cui la donna si era rivolto per seguire la propria gravidanza dovrà pagare, 565.000 euro per omessa acquisizione del consenso informato della partoriente con specifico riferimento all’informativa relativa ai rischi scaturenti dal parto naturale dopo un precedente parto cesareo. La terza, 66 anni, dovrà pagare 188.000 euro per mancato monitoraggio costante e continuo della partoriente che avrebbe visitato personalmente solo una volta. I tre medici hanno annunciato il ricorso in appello.