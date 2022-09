FOLIGNO – Secondo gli inquirenti si era trasformato in un vero e proprio covo. Pregiudicati con precedenti per spaccio di droga avevano iniziato a ritrovarsi in un bar di Acquasparta che per effetto di tale clientela ha recentemente conosciuto un’escalation di fatti incresciosi che avevano allontanato i residenti dalla zona. I cittadini del paese da tempo evitavano di passare per la via del locale; a rimetterci ora, per sette giorni, sono i titolari che si sono visti sospendere la licenza per sette giorni. Così ha stabilito il questore di Terni individuando un pericolo per la pubblica sicurezza e tentando di arginare una situazione di pericolosità sociale.