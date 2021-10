Foligno, bar chiuso sette giorni: proprietario e clienti inveiscono contro la polizia

FOLIGNO – Resterà chiuso per sette giorni a partire da sabato un bar a ridosso del centro storico di Foligno, dove la polizia qualche settimana fa è dovuta intervenire in tarda serata a causa del volume della musica troppo alto. A segnalare la situazione agli agenti sono stati i residenti della zona; quando però i poliziotti hanno invitato il titolare ad abbassare il volume, l’uomo insieme ad alcuni clienti ha cominciato a inveire contro gli agenti. A fatica questi ultimi sono riusciti a convincerlo ma, appena andati via, la musica è tornata a tutto volume, con nuove segnalazioni al commissariato. Vista la situazione, il questore ha disposto la chiusura, notificata sabato al titolare.