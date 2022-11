Foligno, aveva cinquanta dosi di Mdma e ketamina: giovane finisce in manette

FOLIGNO – Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio fermato durante un controllo in una zona periferica di Foligno. Il giovane si è subito mostrato particolarmente nervoso motivo per cui è stato quindi perquisito ed è stato trovato in possesso di 32 involucri di Mdma e 14 di ketamina. Nelle tasche del ragazzo le autorità hanno anche rinvenuto circa 500 euro in contanti. Droga e soldi gli sono stati sequestrati, mentre ai polsi del 23enne sono scattate le manette.