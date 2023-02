FOLIGNO – Arrestato un trentacinquenne dopo l’ennesimo acquisto che però ha fatto arrivare una notifica sullo smartphone di uno dei proprietari della carta di credito. La vittima ha informato le autorità, che hanno raggiunto il negozio segnalato dalla transazione e lì hanno trovato il trentacinquenne con la carta di credito rubata la sera prima in un ristorante e con cui nelle ore precedenti il soggetto aveva già fatto acquisiti in altri quattro negozi del centro di Foligno per diverse centinaia di euro. A carico del ladro è quindi scattata, prima, la perquisizione personale, da cui è spuntato un portafoglio sottratto a una donna la mattina stessa e un’altra carta di credito rubata il 3 febbraio in un altro negozio del centro storico di Foligno. Il trentacinquenne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per indebito utilizzo di carte rubate, ma è anche accusato di furto aggravato e ricettazione.