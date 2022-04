Foligno, apre MediaWorld e verranno impiegate 23 persone del posto

FOLIGNO – MediaWorld amplia la sua presenza in Umbria e si accinge ad aprire un nuovo negozio a Foligno dove impiegherà 23 persone del posto già impegnate nella formazione. L’inaugurazione è in programma il 28 aprile. “La scelta di Foligno è per completare la nostra presenza nella regione, dopo i due negozi che abbiamo già a Perugia e a Terni” ha detto all’Ansa Piero Tegon, responsabile construction and concept development della catena. “Il nuovo negozio – ha aggiunto – ha una superficie di circa mille e 400 metri quadri e si trova in un’area commerciale, in una posizione molto comoda per i clienti. Il personale che ci lavorerà è tutto della zona”. C’ è anche attenzione alla cucina perché si sta più in casa e si cerca di mangiare sempre più sano. Anche il settore delle scope elettriche è in forte espansione. Un tempo c’ era lo stanzino dove riporle – ha concluso Tegon – mentre ora quelle elettriche di ultima generazione vengono tenute in vista essendo diventate veri e propri oggetti di design”.