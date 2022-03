Foligno, anziani rapinati in casa: giovane fisco agli arresti domiciliari

FOLIGNO – I carabinieri della sezione operativa di Foligno hanno eseguito un’ ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un giovane del luogo, ritenuto responsabile, con altri due complici al momento non ancora identificati, di una violenta rapina in casa ai danni di due anziani coniugi. L’ episodio risale agli inizi della scorsa estate. All’ imbrunire, marito e moglie erano seduti sul divano nella propria abitazione intenti a guardare la televisione. Improvvisamente sono entrate in casa due persone con il volto coperto. Un terzo complice era rimasto fuori per fare da palo. La coppia non ha opposto resistenza, ma era stata percossa, riportando lievi ferite. I rapinatori erano poi fuggiti con i portafogli delle vittime contenenti non molto denaro in contante.