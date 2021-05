Foligno, ancora una tragedia sulla strada: muore a 54 anni

FOLIGNO – Ancora una tragedia sulle strade della nostra regione. Domenica mattina all’alba un uomo di 54 anni ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto lungo la strada che da Foligno porta a Bevagna. I vigili del fuoco del distaccamento di Foligno in collaborazione con le forze di polizia hanno effettuato i primi rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Purtroppo quando sono giunti sul posto non c’era più nulla da fare. Il corpo dell’uomo dopo essere stato estratto dalle lamiere della Peugeot di cui era alla guida è stato trasportata fino all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria per le verifiche del caso. Sulle dinamiche dell’accaduto sono state avviate le indagini.