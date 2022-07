FOLIGNO – Ancora una tragedia sulle strade umbre. Nella notte tra sabato e domenica lungo la vecchia Flaminia, un’auto con a bordo tre giovani, per cause in fase di accertamento ha colpito il guardrail. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per un giovane classe 2004, deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Foligno ed i carabinieri per la ricostruzione del sinistro e la gestione della viabilità. Gli altri due giovani coinvolti non sono in pericolo di vita. Il primo è stato sottoposto ad accertamenti ed è in buone condizioni, seguito in osservazione breve dagli operatori sanitari del pronto soccorso di Foligno. L’altro ha riportato lesioni alle gambe che hanno richiesto un intervento dei chirurghi del San Giovanni Battista.