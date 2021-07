Foligno, ancora un dramma sulla strada: scontro tra auto e moto, muore sul colpo

FOLIGNO – Ancora una tragedia sulle strade della nostra regione. Mercoledì intorno alle 12 un uomo di 49 anni (A.P. le sue iniziali) ha perso la vita sulla strada provinciale che collega Montefalco a Foligno. L’uomo, che è morto sl colpo, era a bordo di una moto quando si è scontrato con un’auto per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente L’uomo è morto sul colpo e inutile è stato l’intervento dell’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ma anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.