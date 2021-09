Foligno, alla Quintana trionfa ancora Luca Innocenzi con il Cassero

FOLIGNO – Luca Innocenzi del Cassero a vincere la Quintana di Foligno. In sella a Guitto, che diventa il cavallo più vincente della storica della Giostra, con sette trionfi di cui quattro consecutivi, Innocenzi fa esplodere la festa dei rionali e del priore Fabio Serafini, che alza al cielo il 15esimo drappo del Cassero. Se il cavallo è da record, anche il cavaliere si ritaglia un posto d’onore nella storia della rievocazione storica, di cui ha vinto dieci palii, anche lui quattro consecutivi, anche se per dominare l’albo gli manca ancora una vittoria. La Rivincita del 2021, comunque, Innocenzi la chiude con un tempo di 2.41.16 più che sufficienti per far tingere ancora una volta di giallo il Campo de li Giochi. La classifica finale della Giostra della Quintana vede chiudere La Mora al decimo posto, nono il Pugilli e ottavo il Giotti, settimo lo Spada, sesto Badia e quinto Croce Bianca, quarto Ammaniti, Morlupo terzo, Contrastanga secondo e Cassero di nuovo in trionfo.