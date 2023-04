Foligno, alla guida si schianta contro un albero e la macchina prende fuoco

FOLIGNO – La scorsa notte, gli agenti di Polizia sono intervenuti in un’area della periferia folignate, dove un uomo aveva perso il controllo della propria autovettura andando a sbattere contro un albero. In conseguenza dell’impatto, il veicolo aveva anche danneggiato un cassonetto dei rifiuti ed aveva preso fuoco, tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Fortunatamente il 35enne alla guida non ha riportato ferite. Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno constatato che l’uomo mostrava evidenti sintomi di alterazione dovuta all’abuso di alcool.

Sottoposto al test dell’etilometro

Per questo motivo, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha avuto esito positivo. Il conducente, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di transitare nella via, verosimilmente, gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo. Terminate le attività di rito, il 35enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno poi provveduto al ritiro della patente di guida e la carta di circolazione.