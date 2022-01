Foligno, al supermercato armato di machete: 50enne fermato e denunciato

FOLIGNO – Diverse le segnalazioni arrivate al 113 dai clienti di un punto vendita di Foligno che hanno notato girare tra i reparti un uomo di mezza età che in mano aveva un grosso coltello, ma apparentemente non era agitato né tanto meno stava minacciando il personale del negozio o le persone che facevano spesa. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della squadra volante di Foligno che hanno rapidamente individuato l’uomo, trovato in possesso di un coltello, ma non del machete che in diversi avevano segnalato. In breve anche la grossa lama è stata trovata, con l’uomo che probabilmente se ne era disfatto alla vista dei poliziotti.