Foligno, picchia il compagno della madre e gli rubato l’auto: arrestato

FOLIGNO – Un 35enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed evasione. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine l’uomo, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanze stupefacenti, era ai domiciliari. Il giovane alcuni giorni fa ha aggredito il compagno della madre e si è impossesato delle chiavi dell’auto. Allontanatosi da casa con la macchina, è tornato solo a tarda sera. Un comportamento ovviamente incompatibile con i domiciliari tanto che, venerdì, il gip del Tribunale di Spoleto ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.