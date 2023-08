Foligno, abbandona il cane in stazione e va via in treno: denunciato

FOLIGNO – Abbandona il cane, un esemplare di grossa taglia, nella stazione di Foligno e si allontana in terno. Il cane è stato notato dalla polizia ferroviaria, mentre girovagava nella stazione, rischiando di essere investito dai treni in transito. Il personale della Polfer, dopo aver messo in sicurezza all’interno dell’ufficio l’animale, ha visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza presente all’interno della stazione, individuando una persona che ha liberato il cane dal guinzaglio per poi salire su un treno in partenza.